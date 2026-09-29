15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Ройг объяснил, чем игра Иги Швёнтек похожа на игру Рафаэля Надаля

Франсиско Ройг объяснил, чем игра Иги Швёнтек похожа на игру Рафаэля Надаля
Комментарии

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, рассказал, какие схожие черты есть у его подопечной и испанца Рафаэля Надаля. Ройг был тренером испанского теннисиста в одном из периодов его карьеры.

– У них есть общая черта — положение, которое они занимают перед ударом по мячу. Это удобная позиция, из которой понимаешь, что они не ошибутся в этом розыгрыше. Возможно, сейчас Ига находится не в такой точке, но когда она побеждала, ты знал, что она не ошибётся. Они оба могли выполнить 100 ударов и попасть 99 раз, с определённым запасом и вращением, которое постоянно доставляло сопернику проблемы. Ещё одна общая черта — количество мячей, которые они спасали в сложных ситуациях. Они избегали ошибок в моменты, когда, казалось бы, должны были ошибиться, демонстрируя превосходство, потому что способны отправить мяч в корт практически из любого положения. В этом они очень похожи.

– Как они ведут себя после поражения?
– Конечно, поражения бывают разные: некоторые ты не ожидаешь, другие вполне могут произойти. С Рафой было забавно: ты никогда не думал, что он может проиграть. Ему было тяжело после поражений, но он очень хорошо их воспринимал и принимал. С Игой то же самое… В этом году я помню поражение в полуфинале Рима от Свитолиной — наверное, оно далось ей немного тяжелее, – приводит слова Ройга Eurosport Spain.

Материалы по теме
«Мы не хотим играть в пинг-понг». Франсиско Ройг — об изменениях в игре Швёнтек