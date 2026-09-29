Франсиско Ройг объяснил, чем игра Иги Швёнтек похожа на игру Рафаэля Надаля

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, рассказал, какие схожие черты есть у его подопечной и испанца Рафаэля Надаля. Ройг был тренером испанского теннисиста в одном из периодов его карьеры.

– У них есть общая черта — положение, которое они занимают перед ударом по мячу. Это удобная позиция, из которой понимаешь, что они не ошибутся в этом розыгрыше. Возможно, сейчас Ига находится не в такой точке, но когда она побеждала, ты знал, что она не ошибётся. Они оба могли выполнить 100 ударов и попасть 99 раз, с определённым запасом и вращением, которое постоянно доставляло сопернику проблемы. Ещё одна общая черта — количество мячей, которые они спасали в сложных ситуациях. Они избегали ошибок в моменты, когда, казалось бы, должны были ошибиться, демонстрируя превосходство, потому что способны отправить мяч в корт практически из любого положения. В этом они очень похожи.

– Как они ведут себя после поражения?

– Конечно, поражения бывают разные: некоторые ты не ожидаешь, другие вполне могут произойти. С Рафой было забавно: ты никогда не думал, что он может проиграть. Ему было тяжело после поражений, но он очень хорошо их воспринимал и принимал. С Игой то же самое… В этом году я помню поражение в полуфинале Рима от Свитолиной — наверное, оно далось ей немного тяжелее, – приводит слова Ройга Eurosport Spain.