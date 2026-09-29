«Всегда хочется большего». Даниил Медведев — о 24-м титуле на турнирах АТР в карьере

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал завоевание 24-го титула в карьере. Ранее Медведев стал чемпионом турнира в Ханчжоу, Китай, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

– Каково это — выиграть очередной, 24-й титул? Что это значит для тебя в 2026 году?

– Ну, выигрывать титулы всегда прикольно. То есть, понятное дело, я привык, скажем так, к лучшим результатам в какой-то момент своей карьеры, поэтому всегда хочется большего. Выиграл этот титул – классно, хочется выиграть в Пекине, Шанхае. Но это теннис, тут не всегда просто, два игрока на корте, один проиграет, а выиграть хотят оба и очень сильно. Всегда приятно выигрывать титул, особенно то, что в полуфинале-финале уровень игры был выше и выше, – с