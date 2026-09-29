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«Всегда хочется большего». Даниил Медведев — о 24-м титуле на турнирах АТР в карьере

«Всегда хочется большего». Даниил Медведев — о 24-м титуле на турнирах АТР в карьере
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал завоевание 24-го титула в карьере. Ранее Медведев стал чемпионом турнира в Ханчжоу, Китай, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Каково это — выиграть очередной, 24-й титул? Что это значит для тебя в 2026 году?
– Ну, выигрывать титулы всегда прикольно. То есть, понятное дело, я привык, скажем так, к лучшим результатам в какой-то момент своей карьеры, поэтому всегда хочется большего. Выиграл этот титул – классно, хочется выиграть в Пекине, Шанхае. Но это теннис, тут не всегда просто, два игрока на корте, один проиграет, а выиграть хотят оба и очень сильно. Всегда приятно выигрывать титул, особенно то, что в полуфинале-финале уровень игры был выше и выше, – с