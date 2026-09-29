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«Мне через 36 часов играть следующий матч». Медведев — об эмоциях после титула в Ханчжоу

«Мне через 36 часов играть следующий матч». Медведев — об эмоциях после титула в Ханчжоу
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих чувствах после победы на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай.

Ранее в финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва, который занимает 24-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«От титула приятно, но теннис — такой вид спорта, что сейчас у нас вторник, почти ночь, мне через, наверное, часов 36 играть следующий матч, поэтому всё, уже настрой туда», – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!»

1 октября Даниил Медведев проведёт первый матч на турнире категории ATP-500 в Пекине, Китай. Его соперником станет 66-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо-Буста.