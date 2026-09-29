«Нельзя рассматривать это всерьёз». Ройг — о пятисетовых матчах в женском теннисе

Франсиско Ройг, тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек, высказался об идее введения пятисетовых матчей для женщин на мэйджорах.

– Сара Соррибес-Тормо поддержала идею, чтобы женщины могли играть матчи до пяти сетов. Учитывая физическую выносливость Иги, как думаете, ей бы это понравилось?

– Не знаю, понравилось бы ей это или нет, но я бы оставил теннис таким, какой он есть. Сейчас много говорят, что люди перестали смотреть теннис, но я не думаю, что это так. Женский теннис находится в хорошем состоянии, хотя также появлялись новости, что WTA находится на грани финансового краха – не знаю, правда ли это. Я очень романтично отношусь к этому вопросу и изменил бы немногое, но уверен, что мы не увидим, как женщины будут играть матчи до пяти сетов. Это даже нельзя всерьёз рассматривать.

– Невозможно?

– Дело в том, что это было бы слишком серьёзным изменением. Ни одна теннисистка, становясь профессионалом, никогда не думала, что ей придётся играть матчи до пяти сетов. Можно вносить изменения, но полагаю, это было бы уже слишком, – приводит слова Ройга Eurosport Spain.