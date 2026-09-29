Медведев рассказал, что повлияло на хорошее выступление россиян на турнире в Ханчжоу

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, что хорошему выступлению россиян на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, поспособствовали быстрые условия на корте.

Ранее в финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва, который занимает 24-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

«Нам с Андреем, видимо, это подходит, потому что мы тренировались до турнира и разговаривали про Америку, где у нас у обоих не совсем получилось, и я говорю: «Ну, я не понимаю. Знаю, что там мячи всегда были такие, под вопросом, но раньше мне они нравились. А остальным как будто во