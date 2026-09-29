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Медведев рассказал, что повлияло на хорошее выступление россиян на турнире в Ханчжоу

Медведев рассказал, что повлияло на хорошее выступление россиян на турнире в Ханчжоу
Комментарии

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, что хорошему выступлению россиян на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, поспособствовали быстрые условия на корте.

Ранее в финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва, который занимает 24-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Нам с Андреем, видимо, это подходит, потому что мы тренировались до турнира и разговаривали про Америку, где у нас у обоих не совсем получилось, и я говорю: «Ну, я не понимаю. Знаю, что там мячи всегда были такие, под вопросом, но раньше мне они нравились. А остальным как будто во