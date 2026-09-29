Даниил Медведев рассказал, что прекратил сотрудничество с тренером Роханом Гётцке

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил сотрудничество с австралийским тренером Роханом Гётцке.

«Хотел продолжать, но не получилось. С Роханом мы больше работать не будем. При этом я невероятно благодарен и ему, и Томасу [Юханссону]: они показали мне другой подход к теннису, ударам и психологии», – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!»

Медведев и Гётцке начали сотрудничество в сентябре 2025 года. Рохан работал в паре со шведом Томасом Юханссоном, который покинул команду Даниила в июле этого года. Единственным теннисным тренером Медведева остаётся Андрей Голубев, который вошёл в команду теннисиста в августе 2026 года.