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Медведев — о матчах в Ханчжоу: по уровню в три раза сильнее, чем то, что видели на US Open

Медведев — о матчах в Ханчжоу: по уровню в три раза сильнее, чем то, что видели на US Open
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень игры на завершившемся турнире АТР-250 в Ханчжоу, Китай.

«Я смотрел здесь все матчи, потому что всё время играл последним запуском. Соответственно, ты смотришь все матчи, что до тебя играют. Может, моё мнение неправильное, если сравнивать многие матчи US Open, не буду говорить про финал, с тем же матчем Бу – Майхшак здесь, в Ханчжоу из-за мячей, мне кажется, по уровню это просто было в три раза сильнее, чем всё, что мы видели на US Open. Просто потому что люди здесь могут лучше играть, больше попадать, больше бегать, забивать и так далее», – сказал Медведев в видео, размещённом в телеграм-канале «Больше!»

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