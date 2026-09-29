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Медведев: если бы навыигрывал титулов в Америке, стал бы менять тренеров как в футболе

Медведев: если бы навыигрывал титулов в Америке, стал бы менять тренеров как в футболе
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о первых итогах работы с новым тренером Андреем Голубевым. Сегодня, 29 сентября, Даниил выиграл турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Выводы очень тяжело в теннисе делать, но я скажу так. В каком-то смысле, может, оно и хорошо, что в Америке я не навыигрывал титулов, иначе бы я команду начал менять каждые два месяца.