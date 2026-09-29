Медведев: если бы навыигрывал титулов в Америке, стал бы менять тренеров как в футболе

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о первых итогах работы с новым тренером Андреем Голубевым. Сегодня, 29 сентября, Даниил выиграл турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

«Выводы очень тяжело в теннисе делать, но я скажу так. В каком-то смысле, может, оно и хорошо, что в Америке я не навыигрывал титулов, иначе бы я команду начал менять каждые два месяца.