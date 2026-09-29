«Купил его в аэропорту Мюнхена в 2019 году». Синнер рассказал о своём талисмане на удачу

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о талисмане, который приносит ему удачу во время турниров.

«Обычно он лежит в моей теннисной сумке. В 2019 году я купил маленького льва. Хотел купить лису, но лисы не было. Я был в аэропорту Мюнхена и увидел этого маленького-маленького льва. С тех пор он всегда со мной. Приносит мне удачу с 2019 года, до сих пор у меня», – сказал Синнер в видео First Class Jerk.

Напомним, Синнер не принимал участие в розыгрыше турниров АТР с Уимблдона-2026. Итальянец восстанавливается после повреждения колена, из-за которого пропустил всю хардовую серию турниров в США, а также US Open – 2026.