«Таня находится в шестидневном отстранении». Тренер Прозоровой — о планах теннисистки

Александр Прозоров, муж и тренер российской теннисистки Татьяны Прозоровой, рассказал о состоянии спортсменки и дальнейших планах.

«На данный момент Таня находится в шестидневном отстранении, начиная с момента, когда её условно увели с корта. Мы сейчас перелетели в Пекин, где начался «тысячник». Здесь каждый день обращаемся к физио, ходим к физио на осмотры. Просто спрашивают о самочувствии, дают рекомендации, что уже можно начинать делать, чтобы по окончании этого шестидневного периода получить допуск для участия в дальнейших турнирах. Соответственно, Пекин мы из-за этого пропустили, потому что были в квалификации. Была надежда, если дадут уайлд-кард в основу, начнём играть с основы, тогда по срокам мы бы попадали, но понятно, что все уайлд-кард уже розданы», – сказал Прозоров в видео на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, Прозорова должна была сыграть в полуфинале турнира категории WTA-500 в Сингапуре, но получила травму во время четвертьфинальной встречи парного разряда. WTA против воли теннисистки из медицинских соображений запретила ей участвовать в матче и отстранила от турниров на шесть дней.