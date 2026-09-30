Даниил Медведев: мячи в Америке меня не слушались

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил неудачное выступление на американской хардовой серии турниров.

«Очень люблю играть агрессивно, когда я выигрываю турниры, играю агрессивно. Стараюсь играть так всегда. Но вот один маленький пример, я играл с Даммом в Уинстон-Сейлеме матч, где я сильно «сгорел». Я прямо помню момент, он меня выбивает с корта, соответственно, когда тебя выбивают с порта, у тебя остаётся два варианта: или ты пытаешься глубоко ответить и вернуться, добежать до следующего мяча, или ты такой: «Окей, была не была», пытаешься забить этот мяч. Попал — не попал. Я решил, что пробью со всей силы: «Была не была». Я бью, а мяч просто еле летит, а я за кортом, Дамм просто вот так подходит к нему пешком, играет другой угол — и виннер.

Ну и как бы, а что я делаю там? Ну и, то есть меня мячи в Америке не слушались. Это может быть моя проблема, что я не смог найти свой лучший теннис, за счёт этого ты как бы начинаешь играть хуже. Соответственно, я не чувствовал там, подходил, у меня вторая подача, я пытаюсь её вкрутить, она просто в корт не летит, и я не понимаю, что мне с этим делать», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».