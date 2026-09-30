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Даниил Медведев обозначил главную цель на оставшуюся часть сезона-2026

Даниил Медведев обозначил главную цель на оставшуюся часть сезона-2026
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какую цель считает главной на оставшуюся часть сезона-2026.

– Турин [отбор на Итоговый чемпионат ATP] — это главная цель сейчас для Даниила Медведева и реальна ли она?
– На этот сезон 100% это главная оставшаяся цель, но она всегда зависит от результатов. То есть вот здесь [в Ханчжоу] я хорошо играл, получил там свои 250 очков. Это хорошо, сейчас я в гонке, по-моему, восьмой. Наверное, я оторвался, опять же, на эти 250 очков, от кого там, по-моему, это Коболли, не уверен. Никогда в жизни не буду за этим следить.

Поэтому задача играть, показывать хороший теннис. Стараться далеко доходить на турнирах, тогда я буду в Турине. Если я буду проигрывать в первых кругах, тогда, наверное, там не буду. Поэтому задача такая есть, но её надо выполнять, скажем так, шаг за шагом, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!»

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