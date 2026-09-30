Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, на хардовых кортах Пекина стартует турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на старте турнира.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины. Расписание матчей на 30 сентября (время начала московское):

6:00. Карен Хачанов (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2);

8:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);

9:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC);

12:00. Чжан Чжичжэнь (Китай, WC) — Артюр Жа (Франция, Q);

14:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Новак Джокович (Сербия, 6).

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена. Отметим, что в текущем сезоне в турнире примут участие трое россиян — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.