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Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 30 сентября

Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 30 сентября
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Сегодня, 30 сентября, на хардовых кортах Пекина стартует турнир категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на старте турнира.

Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 30 сентября (время начала московское):

  • 06:00 — Джаниче Чен (Индонезия) — Ангелина Калинина (Украина)
  • 06:00 — Майя Джойнт (Австралия) — Синья Краус (Австрия)
  • 06:00 — Кэти Макнелли (США) — Даяна Ястремская (Украина) 
  • 06:00 — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Лилли Таггер (Австрия)
  • 07:30 — Дарья Видьманова (Чехия) — Мария Тимофеева (Узбекистан)
  • 07:30 — Маяр Шериф (Египет) — Полина Кудерметова (Узбекистан)
  • 07:30 — Александра Саснович (Беларусь) — Талия Гибсон (Австралия)
  • 07:30 — Виктория Голубич (Швейцария) — Эльвина Калиева (США)
  • 09:00 — Дарья Снигур (Украина) — Катажина Кава (Польша)
  • 09:00 — Александра Олейникова (Украина) — Юань Юэ (Китай) 
  • 09:00 — Мэддисон Инглис (Австралия) — Зейнеп Сёнмез (Турция)
  • 09:00 — Чжосюань Бай (Китай)— Линда Фрухвиртова (Чехия) 
  • 10:30 — Тайла Престон (Австралия) — Тамара Корпач (Германия)
  • 10:30 — Маи Хонтама (Япония) — Кэти Бултер (Великобритания)
  • 14:00 — Эльза Жакемо (Франция) — Магдалена Френх (Польша)
  • 15:30 — Анна Бондарь (Венгрия) — Рената Сарасуа (Мексика)