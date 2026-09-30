Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, на хардовых кортах Пекина стартует турнир категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на старте турнира.

Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 30 сентября (время начала московское):