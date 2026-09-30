Приданкин: в мужском российском теннисе будет большой провал

Заслуженный тренер России Иван Приданкин считает, что российский теннис ждёт большой провал из-за отсутствия финансирования на самом тяжёлом этапе – при переходе игроков из юниоров во взрослый тур.

— С 2014 года наша теннисная федерация развивает проект «Экспериментальная команда ФТР». Знакомы ли Вы с этим проектом? В чём его суть и видим ли мы уже его плоды?

— Как тренер юношеской сборной, конечно, я знаком с этим проектом. Это хороший проект, в котором много подводных камней. Он сильно бюрократизирован. Это не касается напрямую Федерации тенниса России, а относится в целом к процессу