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Петрова назвала ближайший потолок Медведева, Рублёва и Хачанова

Петрова назвала ближайший потолок Медведева, Рублёва и Хачанова
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Надежда Петрова предположила, каков потолок в профессиональной карьере российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

— Есть ли поводы надеяться, что Медведев, Рублёв и Хачанов вернутся на прежний уровень? Или какой потолок для них видите в будущем?
— Основания для надежды есть, но потолок у каждого теперь разный. Если коротко: главный претендент на возвращение на топ-уровень — Медведев. Для Рублёва и Хачанова цель скорее в возвращении стабильности, а не в завоевании «Шлемов».