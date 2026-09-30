Петрова назвала ближайший потолок Медведева, Рублёва и Хачанова

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Надежда Петрова предположила, каков потолок в профессиональной карьере российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

— Есть ли поводы надеяться, что Медведев, Рублёв и Хачанов вернутся на прежний уровень? Или какой потолок для них видите в будущем?

— Основания для надежды есть, но потолок у каждого теперь разный. Если коротко: главный претендент на возвращение на топ-уровень — Медведев. Для Рублёва и Хачанова цель скорее в возвращении стабильности, а не в завоевании «Шлемов».