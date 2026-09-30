Кафельников назвал общую проблему Медведева, Рублёва и Хачанова

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал проблему, которая объединяет шестую ракетку мира Даниила Медведева, 24-ю ракетку мира Андрея Рублёва и 26-ю ракетку мира Карена Хачанова.

— В чём причины неудач Медведева, Рублёва и Хачанова в последние годы?

— Я не знаю. Даже не хочу задумываться на эту тему сейчас.

— Есть ли общая проблема, которая касается троих?

— В первую очередь мотивация, – сказал Кафельников в б