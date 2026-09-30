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Приданкин на примере Медведева и Дёмина объяснил проблемы подготовки теннисистов

Приданкин на примере Медведева и Дёмина объяснил проблемы подготовки теннисистов
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Заслуженный тренер России Иван Приданкин на примере Даниила Медведева и Ярослава Дёмина объяснил, с какими проблемами сталкиваются теннисисты в процессе становления карьеры.

— Под Вашим руководством выросли два известных нам игрока: Даниил Медведев и Ярослав Дёмин. В чём разница в их процессах становления?
— Карьера каждого игрока — путь индивидуальный, и каждый проходит его по-своему. Что касается Дани, то во время его становления была возможность участвовать в европейских кубках и летать на любой турнир без пересадок, легче была выстроена логистика. У