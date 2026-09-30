«Невероятный мастер удара». Кирьос — об игре Нисикори

Бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, каково ему было играть с бывшей четвёртой ракеткой мира японским теннисистом Кейем Нисикори.

«Чувак… Ниси всегда был тем, против кого мне было реально тяжело играть. Невероятный мастер удара. Всегда чувствовал себя в цейтноте. Сильнейший форхенд, когда он был в ударе. Единственной реальной слабостью была его подача, но я так и не смог этим воспользоваться!» – написал Кирьос на личной странице в социальных сетях.

В активе Ника Кирьоса семь титулов ATP в одиночном разряде. В 2022 году он стал победителем турнира ATP-500 в Вашингтоне.