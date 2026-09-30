Кирьос рассказал о сложностях игры с Медведевым

Бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, каково ему было играть с шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Физически тяжело. Ты знал, что пробудешь на корте минимум два часа. Как минимум. Он удивительно круто умеет возвращать мячи. Но у меня было ощущение, что у меня есть чёткий план: подача и выход к сетке, если у тебя хорошая первая подача. Почти как будто нужно было не давать ему темпа, и эти неудобные короткие мячи работали против него, заставляя его выходить вперёд. Очень сложный точечный подающий, когда в форме», – написал Кирьос на личной странице в соцсетях.

Кирьос и Медведев встречались пять раз. В личных встречах австралиец лидирует со счётом 4-1.