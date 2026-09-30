Веснина ответила, как вернуть мужской российский теннис на вершину

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, что нужно сделать, чтобы мужской российский теннис вернулся на лидирующие позиции.

— Что надо сделать, чтобы мужской российский теннис вернулся на лидирующие позиции, чтобы наши теннисисты регулярно на равных сражались с топами и претендовали на крупнейшие трофеи?

— Достаточно сложная тема для разговора. Если посмотрим на разные страны, которые вкладывают в мужской теннис, увидим, что не в каждой стране на протяжении каждых трёх-пяти лет появляется новый чемпион турнира «Большого шлема». Кто из американских теннисистов побеждал на US Open в последний раз? Если вспомнить, вы удивитесь — в финале был только Тейлор Фриц. Или, например, кто помнит последних первых ракеток мира из Италии до Янника Синнера?

Так что это уникальное явление, ког