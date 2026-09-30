Турсунов: девочек проще дисциплинировать в теннисе, чем мальчиков

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист Дмитрий Турсунов высказал мнение, что в теннисе дисциплинировать девочек проще, чем мальчиков.

— В топ-100 и по юниорам играет много наших теннисисток, но у парней будто большой провал возникает, когда они начинают переходить из юниорского тура во взрослый. По какой причине этот провал случается именно у парней, не у девочек?

— В первую очередь, у девочек этого не случается, потому что, как бы это ни обижало борцов за справедливость, всё-таки женский теннис гораздо проще, чем мужской. Пробиться можно на трудолюбии, здоровье, работоспособности и характере. Ты можешь многие вещи делать неправильно, но упорно.

Многие из наших девочек — наверное, подавляющее большинство — ведутся родителями, которые в