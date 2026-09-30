Ольховский: почему финансирование теннисной федерации меньше, чем у футбольной команды?

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский считает, что проблемы мужского тенниса связаны не с кризисом, а с недостаточным финансированием.

— А если мы говорим про молодёжь: всё же девушек у нас среди перспективной молодёжи гораздо больше, чем парней. В чём причины такого неравенства?

— А давайте зададим другой вопрос: почему объём финансирования теннисной федерации меньше объёма финансирования одной футбольной команды? Как такое может быть? О каком вообще развитии может идти речь? То, что сейчас показывает наша молодёжь, с позиции финансирования, — это феноменально.

Почему у нас корты стоят зимой за час неимоверных денег? Как молодым расти? Почему