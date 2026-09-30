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Ольховский: почему финансирование теннисной федерации меньше, чем у футбольной команды?

Ольховский: почему финансирование теннисной федерации меньше, чем у футбольной команды?
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Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский считает, что проблемы мужского тенниса связаны не с кризисом, а с недостаточным финансированием.

— А если мы говорим про молодёжь: всё же девушек у нас среди перспективной молодёжи гораздо больше, чем парней. В чём причины такого неравенства?
— А давайте зададим другой вопрос: почему объём финансирования теннисной федерации меньше объёма финансирования одной футбольной команды? Как такое может быть? О каком вообще развитии может идти речь? То, что сейчас показывает наша молодёжь, с позиции финансирования, — это феноменально.

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