Собкин рассказал, как менее талантливым теннисистам пробиться в топ-100

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин рассказал, что нужно делать теннисистам, чтобы пробиться в топ-100.

— Почему в мужском российском теннисе гораздо меньше перспективной молодёжи, чем в женском?

— Есть игроки с врождённым суперталантом. Как, например, Марат Сафин. Он бы заиграл в любом случае, в любой стране: в Испании, в Северной Ирландии, в России. Он был создан для этой игры. Такие игроки прорываются даже вопреки тому, как они тренируются.

А чтобы ребятам с меньшим талантом пробиться в сотню, нужно целенаправленно готовиться начиная с 15-16 лет. Нужно грамотно строить тренировочный процесс, календарь. Но надо знать, как это делать. Обычные методы тренировок, которыми все пользуются на юношеском уровне, здесь не работают. Ну или работают не в полной мере.

Специалистов, которые это умеют, у нас, к сожалению, очень мало. По каким причинам — мне трудно сказать, – сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.