Турсунов рассказал о проблемах касаемо выплат теннисным тренерам

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист Дмитрий Турсунов рассказал, что предлагал Федерации тенниса России сотрудничество, чтобы помочь ведущим спортсменам.

— Мы общались с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым про «Экспериментальную команду ФТР», и он поделился тем, что вы входите в пул тренеров в этом проекте.

— Возможно, я и нахожусь в этом пуле, но ни с кем конкретно из этой команды я не работаю. Был момент, когда я предлагал федерации сотрудничество, чтобы помочь ведущим спортсменам. Я как раз тогда с Вероникой Кудерметовой ездил. Предложение было как-то разделить финансовую нагрузку по расходам на тренеров, потому что основная проблема — тренерская зарплата, она обычно состоит из зарплаты и бонусов. Бонусы формируют результаты. Ну и понятно, что на первых этапах бонусы будут абсолютно нулевые.

Чтобы дойти до высокого уровня, на котором игрок комфортно зарабатывает, нужно какое-то время. Нужно вложить силы, ресурсы, энергию. И на этом этапе самое сложное для игроков то, что зарплату они не всегда могут потянуть. Плюс это расход достаточно рискованный: а вдруг у игрока не пойдёт. Было бы логично, если бы федерация могла помогать игрокам в этом смысле. Сказали, что вроде как идея хорошая, но дальше это никуда не сдвинулось. С тех пор я ни с кем из игроков федерации не работал. Сам я работаю с юниором 15-летним, но это в частном порядке, – сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.