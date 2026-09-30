Кирьос объяснил, в чём разница между Надалем, Федерером и Джоковичем как соперниками

Бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил разницу между Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем как соперниками.

«Планы на игру были совершенно разными. Разложу на 3 пункта (1 сила, 1 слабость, 1 отличие).

Фед: Сила – способность отнимать время у соперников, также невероятно креативен. Слабость – высокий мяч под бэкхенд, мог создавать короткие мячи. Отличие – играл наиболее агрессивно из троих.

Надаль: Сила – невероятно физически силён, было почти невозможно найти его бэкхенд после его подачи, что загоняло тебя на одну струну. Слабость – испытывал трудности, когда кто-то мощно бил кросс-корт бэкхендом в его форхенд, что затем открывало его бэкхенд… Вторая подача также временами была уязвима. Отличие – невероятный конкурент – не знал, выигрывает он или проигрывает.

Джокович: Сила – в расцвете сил, реально не было дыр. Любил, когда ты играл быстро, любил, когда ты давил, и не возражал против диктовки. Слабость – вторая подача не была потрясающей, но затем улучшил точечную подачу, резко улучшил воллеи – не был лучшим у сетки. Отличие – [величайший]», – написал Кирьос на личной странице в соцсетях.