Вихлянцева: у нас нет других игроков, кроме Медведева, Рублёва и Хачанова. Нет плана Б

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева ответила, что в российском мужском теннисе нет запасных игроков на случай неудачных выступлений Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

— По какой причине, на ваш взгляд, у нас по юниорам такой дисбаланс: несколько чемпионок юниорских ТБШ у девочек и провал у мальчиков?

— Как часто говорится, наши ожидания и остаются нашими ожиданиями. Наверное, это потому, что всё-таки Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов — они на данный момент единственные, на кого мы можем надеяться на турнирах «Большого шлема» в мужской сетке. Поэтому, когда они плохо выступают, у нас нет других игроков, кто может порадовать и удивить, как это случается у женщин. Нет вот этого плана Б. Но я не считаю, что у нас кризис какой-то затяжной. Мы периодически видим, как кто-то из ребят берёт трофеи, — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.