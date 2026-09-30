Кафельников: уже не надеюсь, что Медведев, Рублёв и Хачанов вернутся на прежний уровень

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не рассчитывает на возвращение Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова на свой прежний уровень.

— Можно ли надеяться, что эта тройка вернётся на прежний уровень?

— Я не знаю. Я не надеюсь, что они вернутся на позиции, где на регулярной основе будут выигрывать турниры. Я на это не надеюсь, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев в текущем сезоне выиграл два титула, Рублёв — один, Хачанов — ни одного.