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Кафельников: уже не надеюсь, что Медведев, Рублёв и Хачанов вернутся на прежний уровень

Кафельников: уже не надеюсь, что Медведев, Рублёв и Хачанов вернутся на прежний уровень
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не рассчитывает на возвращение Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова на свой прежний уровень.

— Можно ли надеяться, что эта тройка вернётся на прежний уровень?
— Я не знаю. Я не надеюсь, что они вернутся на позиции, где на регулярной основе будут выигрывать турниры. Я на это не надеюсь, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев в текущем сезоне выиграл два титула, Рублёв — один, Хачанов — ни одного.

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