Морозова — о кризисе в российском теннисе: Медведев и Рублёв тоже не сразу заиграли

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова высказалась о кризисе в российском мужском теннисе.

— Неудачи Медведева, Рублёва, Хачанова в последние годы и отсутствие взлетающей молодёжи вы можете назвать кризисом мужского тенниса в России?

— Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я не очень хорошо знаю юниоров. Несколько раз я смотрела тех, кто играли на Уимблдоне и во Франции. Могу сказать, что сейчас юниорам очень сложно войти в элиту, заиграть на взрослом уровне.

Что касается и Медведева, и Хачанова, и Рублёва, они играли и играют прекрасно. Они, между прочим, тоже не так быстро по взрослым вышли в лидеры мирового тенниса. Поэтому надеюсь, что у нас всё же заиграют ребята, — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.