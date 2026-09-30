Приданкин назвал две составляющие кризиса в мужском российском теннисе

Российский тренер по теннису Иван Приданкин назвал составляющие кризиса мужского тенниса в России.

— Каких конкретно изменений требует российский мужской теннис прямо сейчас? Что нужно сделать, чтобы наши теннисисты регулярно на равных сражались с топами и претендовали на крупнейшие трофеи?

— Перспективы очень туманные. Через пять-семь лет нас ждёт большой-большой провал, где мы будем радоваться каждому игроку, который будет попадать в топ-100, если такие ещё останутся. Всё будет зависеть от нашей троицы Медведев, Рублёв, Хачанов. От того, как долго они смогут находиться среди лучших. Но и они не молодеют. Хотя расчёт в основном на них.

Учитывая, как складывается развитие нашего юниорского тенниса, считаю, что мы окажемся в яме. Выхода пока, честно говоря, не вижу. Однако есть две составляющие.

Первая зависит от Федерации тенниса России. У нас нет нормального национального теннисного центра, куда бы съезжались топовые игроки, где тренировались бы лучшие юниоры, где они смотрели бы на приезжающих Рублёва, Медведева, Хачанова и учились. Сейчас всё разбито по уголкам: каждый тренируется где может. Нет единой команды во многом из-за того, что нет базы. Национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча в Москве — это просто спасательный круг, чтобы хоть как-то помогать спортсменам. Однако это не то место, в котором игроки бы росли, цеплялись друг за друга, видели, как играют другие. Не знаю всех нюансов и ресурсов федерации на то, чтобы построить такой теннисный центр и обеспечить игроков проживанием, питанием, полным соревновательным процессом, учёбой.

Также вопрос к масштабу финансирования федерацией. Помощь игрокам есть, но она оказывается недостаточна. В юниоров и тех, кто переходит во взрослый теннис, нужно вкладывать больше.

Вторая не зависит от федерации. Фактор, который тян