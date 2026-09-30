Петрова: в нашем мужском теннисе пока нет наследника Медведева, Рублёва и Хачанова

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне теннисистка Надежда Петрова ответила на вопрос о потенциальной новой звезде мужского российского тенниса.

— У кого из нынешней молодёжи больше шансов выйти на уровень Медведева, Рублёва и Хачанова, большая часть карьеры которых уже позади?

— Если смотреть на текущую ситуацию, то в мужском теннисе пока нет очевидного наследника, который гарантированно выйдет на уровень Медведева, Рублёва или Хачанова. У молодых россиян дела идут тяжело, а вот у девушек картина гораздо более радужная — там уже есть состоявшаяся суперзвезда, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.