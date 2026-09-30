Участники Кубка Лэйвера ответили, за кем им интереснее всего следить в других видах спорта

Участники Кубка Лэйвера — 2026 ответили, за какими спортсменами им сейчас интересно следить вне тенниса. Видео опроса опубликовал аккаунт TNT Sports на своей странице в социальной сети Х. Среди фаворитов теннисистов оказались представители баскетбола, футбола, смешанных единоборств, автоспорта и даже дартса.

Рафаэль Ходар: Джуд Беллингем.

Александр Бублик: Ислам Махачев.

Александр Зверев: Яннис Адетокунбо.

Артур Фери: Люк Литтлер.

Каспер Рууд: наверное, Ламин Ямаль.

Флавио Коболли: Криштиану Роналду.

Франсиско Серундоло: Лионель Месси.

Игнасио Бусе: Месси.

Якуб Меншик: Макс Ферстаппен.

Лёнер Тьен: Кевин Дюрант.

Алекс де Минор: Леброн Джеймс.