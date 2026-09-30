Участники Кубка Лэйвера ответили, за кем им интереснее всего следить в других видах спорта
Участники Кубка Лэйвера — 2026 ответили, за какими спортсменами им сейчас интересно следить вне тенниса. Видео опроса опубликовал аккаунт TNT Sports на своей странице в социальной сети Х. Среди фаворитов теннисистов оказались представители баскетбола, футбола, смешанных единоборств, автоспорта и даже дартса.
Рафаэль Ходар: Джуд Беллингем.
Александр Бублик: Ислам Махачев.
Александр Зверев: Яннис Адетокунбо.
Артур Фери: Люк Литтлер.
Каспер Рууд: наверное, Ламин Ямаль.
Флавио Коболли: Криштиану Роналду.
Франсиско Серундоло: Лионель Месси.
Игнасио Бусе: Месси.
Якуб Меншик: Макс Ферстаппен.
Лёнер Тьен: Кевин Дюрант.
Алекс де Минор: Леброн Джеймс.