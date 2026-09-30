Турсунов рассказал о сложности перехода из юниорского в мужской теннис

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист Дмитрий Турсунов рассказал о сложности перехода из юниорского тенниса в мужской.

— Кто из подрастающего поколения, кого вы видите на юниорском уровне, имеет потенциал дальше, выше пробиться?

— Я многих не знаю, но сейчас работаю с Никитой Бердиным, ему 15 лет. На год старше есть Александр Куницын. Также Тимофей Дерепаско, Савва Рыбкин.

Честно говоря, я не смотрел, как играет Савва, но что-то мне подсказывает, что он не уникум, который сейчас вот-вот ворвётся в топ-100 ATP. Есть ограничения по игре и физическим данным.

На самом деле юниорский теннис кардинально отличается от взрослого, и в этом заключается ещё одна сложность для мужчин. У мальчиков при переходе в мужской теннис совершенно по-другому всё происходит. Возможности для каких-то неправильных решений в раннем возрасте, и времени на их исправление гораздо меньше. Поэтому парни часто начинают буксовать, потому что та игра, которая доводит до хороших результатов в юниорском теннисе, фактически бесполезна в мужском теннисе.

— Выходит, не все, кого мы видим по юниорам, могут себя во взрослом туре проявить? Результаты в юниорском туре – не гарант?

— Да, условно, защитный стиль игры, из которого ты можешь выжать многое в юниорском теннисе, в мужском теннисе его недостаточно. Нужно быть достаточно разнообразным игроком, а разнообразие в юниорском теннисе, пока оно нарабатывается и формируется, ты проигрываешь матчи. А проигрывать нельзя, так как нужно быть лучшим юниором сегодня. И, соответственно, ты начинаешь практиковать то, что приводит тебя к результатам здесь и сейчас, а не