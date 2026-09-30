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Собкин: женский теннис сам по себе немного попроще мужского. Но не говорю, что это легко

Собкин: женский теннис сам по себе немного попроще мужского. Но не говорю, что это легко
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Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин рассказал, почему в российском теннисе больше играющих девочек, нежели мальчиков.

— Почему в таком случае девочек играющих у нас заметно больше?
— С девочками проще, потому что в женский теннис из юниоров войти легче. Женский теннис сам по себе немного попроще мужского, конкуренция чуть пониже. Это попроще, но я не говорю, что это легко, — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В этом сезоне из российских юниоров наиболее успешно выступает Анна Пушкарёва: она выиграла юниорский Уимблдон и дошла до финала US Open среди юниоров.

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