Собкин: женский теннис сам по себе немного попроще мужского. Но не говорю, что это легко

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин рассказал, почему в российском теннисе больше играющих девочек, нежели мальчиков.

— Почему в таком случае девочек играющих у нас заметно больше?

— С девочками проще, потому что в женский теннис из юниоров войти легче. Женский теннис сам по себе немного попроще мужского, конкуренция чуть пониже. Это попроще, но я не говорю, что это легко, — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В этом сезоне из российских юниоров наиболее успешно выступает Анна Пушкарёва: она выиграла юниорский Уимблдон и дошла до финала US Open среди юниоров.