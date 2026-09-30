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Кафельников рассказал, почему в нашем мужском теннисе меньше топ-молодёжи, чем в женском

Кафельников рассказал, почему в нашем мужском теннисе меньше топ-молодёжи, чем в женском
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, почему в российском теннисе среди молодёжи больше топов у женщин, а не у мужчин.

— Почему в мужском российском теннисе сейчас гораздо меньше перспективной молодёжи, чем в женском?
— Из-за конкуренции. У молодых нет конкуренции. Они не могут следить за продвижением своих сверстников в детско-юношеском возрасте. Отсюда всё и идёт, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне из российских юниоров наиболее успешно выступает Анна Пушкарёва: она выиграла юниорский Уимблдон и дошла до финала US Open среди юниоров.

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