Кафельников рассказал, почему в нашем мужском теннисе меньше топ-молодёжи, чем в женском

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, почему в российском теннисе среди молодёжи больше топов у женщин, а не у мужчин.

— Почему в мужском российском теннисе сейчас гораздо меньше перспективной молодёжи, чем в женском?

— Из-за конкуренции. У молодых нет конкуренции. Они не могут следить за продвижением своих сверстников в детско-юношеском возрасте. Отсюда всё и идёт, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне из российских юниоров наиболее успешно выступает Анна Пушкарёва: она выиграла юниорский Уимблдон и дошла до финала US Open среди юниоров.