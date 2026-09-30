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«Давайте равняться на Джоковича». Морозова — о перспективах Медведева, Рублёва и Хачанова

«Давайте равняться на Джоковича». Морозова — о перспективах Медведева, Рублёва и Хачанова
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Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова высказалась о перспективах нынешних лидеров российского мужского тенниса.

— А можем ли ждать от Медведева, Хачанова и Рублёва ещё больших побед? Или в силу возраста результаты могут идти только вниз?
— Думаю, мы точно не должны оценивать так негативно. Мы сейчас говорим с вами о результате, а ведь ещё есть и красота игры. И Хачанов, и Рублёв, и Медведев играют не так, как все. У них индивидуальный, красивый, разный теннис. Как в своё время у Сафина, Кафельникова. Конечно, хочется, чтобы они побеждали, но нам нужно и уметь наслаждаться тем, что они нам преподносят.

Давайте будем равняться на Джоковича. Смотрите, что Новак делает. Он пример: если ты правильно себя готовишь и верно распределяешь свои силы, можешь и в таком возрасте прекрасно играть, — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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