«Давайте равняться на Джоковича». Морозова — о перспективах Медведева, Рублёва и Хачанова

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова высказалась о перспективах нынешних лидеров российского мужского тенниса.

— А можем ли ждать от Медведева, Хачанова и Рублёва ещё больших побед? Или в силу возраста результаты могут идти только вниз?

— Думаю, мы точно не должны оценивать так негативно. Мы сейчас говорим с вами о результате, а ведь ещё есть и красота игры. И Хачанов, и Рублёв, и Медведев играют не так, как все. У них индивидуальный, красивый, разный теннис. Как в своё время у Сафина, Кафельникова. Конечно, хочется, чтобы они побеждали, но нам нужно и уметь наслаждаться тем, что они нам преподносят.

Давайте будем равняться на Джоковича. Смотрите, что Новак делает. Он пример: если ты правильно себя готовишь и верно распределяешь свои силы, можешь и в таком возрасте прекрасно играть, — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.