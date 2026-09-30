Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какое наследие хотела бы оставить после завершения профессиональной карьеры.

«Думаю, на корте я бы сказала, что это боевой дух – я всегда боролась до конца и показывала лучшую установку и боевой дух, не только ради побед для себя, но и для своей страны в эти трудные моменты. А вне корта я бы сказала – помощь и отдача детям Украины, новому поколению. Всё, что я делаю – мастер-классы, турниры для детей и все программы, которые я провожу через фонд, – вдохновляет меня давать им возможность продолжать мечтать и осуществлять свои мечты. Потому что я помню, что, когда была маленькой и росла на Украине, это был непростой путь, но, так или иначе, у меня были люди, которые помогали. Так что сейчас, в трудные моменты, которые переживает Украина, я хочу дать им возможность реально развивать свои мечты и идти к ним», – приводит слова Свитолиной Diario AS.