Собкин ответил, как решить проблему с развитием мужского тенниса в России

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин ответил, как можно решить проблему с развитием мужского тенниса в России.

— Что можно сделать уже сейчас, чтобы решить проблему с развитием мужского юниорского тенниса в стране?

— Во-первых, это упирается во многом в проблему финансирования. Хороший, грамотный тренер, который может это сделать, требует соответствующей оплаты. Во-вторых, как всё организовать? Кто на себя должен взять это? Понимаете, теннис – во всех смыслах индивидуальный вид спорта. Было бы правильно создать какую-то группу при федерации. Такая группа, знаю, есть, но, к сожалению, результатов нет. Значит, что-то не так, — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.