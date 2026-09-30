Вихлянцева: уровень игры в мужском теннисе намного выше, чем в женском

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева считает, что переход из юниорского во взрослый тур и уровень игры в мужском теннисе намного сложнее, чем в женском.

— Очень многие юниоры словно «теряются» при переходе во взрослый тур: мы знаем Тимофея Дерепаско, Марата Шарипова, Ярослава Дёмина, которые ярко заявили о себе по юниорам. Это в целом проблема мужского тенниса — сложный переход из юниоров в про?

— Мне кажется, в мужском теннисе переход из юниорского тенниса в профессиональный более сложный, потому что уровень игры в мужском теннисе намного выше. Здесь и физический, и силовой, и сам по себе вариативный теннис. У женщин кажется, что легче попасть на высокий уровень, даже, например, не занимаясь с детства в каких-то мировых академиях, поэтому у девушек побольше чемпионок по юниорам.

А мужчины теряются, потому что случаются травмы. Взять даже Ярослава Дёмина, на которого мы все надеялись, но травмы его немного подкосили. Тимофей Дерепаско сейчас переходит из юниорского в профессиональный, и надеюсь, что у него всё сложится. Учитывая опыт его отца, замечательного теннисиста, профессионального тренера, который вывел очень много чемпионов, думаю, Тимофею будет намного проще. И наверняка сам Артём знает, где вот эти подводные камни зарыты в мужском теннисе, — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.