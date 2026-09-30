Ник Кирьос назвал теннисиста, с которым хотел бы сыграть в паре

Бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос назвал теннисиста, с которым хотел бы сыграть в паре, разместив фото с семикратным победителем турниров «Большого шлема» американцем Джоном Макинроем в социальной сети.

«Один раз. Просто, чтобы устроить настоящий хаос», – написал Кирьос в сопровождении к фото.

Напомним, 4 августа 2026 года Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Кирьоса за положительный тест на кокаин. Отстранение действовало в течение месяца. В середине сентября австралиец вернулся к тренировкам.

31-летний теннисист занимает 915-ю строчку в рейтинге ATP. В его активе семь титулов под эгидой ассоциации в одиночном разряде. Последнюю победу Кирьос одержал на турнире ATP-500 в матче с Йосихито Нисиокой.