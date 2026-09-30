15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников — о прорыве в мужском российском теннисе: можно ждать десятилетиями

Кафельников — о прорыве в мужском российском теннисе: можно ждать десятилетиями
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что возвращения российского мужского тенниса на лидирующие позиции можно ждать десятилетиями.

— Что надо сделать, чтобы российский мужской теннис вернулся на лидирующие позиции?
— В данной ситуации ничего не сделать. Теперь ждать можно десятилетиями, когда наш теннис вернётся на прежние позиции 1990-2010-х. Это можно ждать десятилетиями, если вообще дождёмся.

— Есть ли у кого-то сегодня перспектива выйти на уровень Медведева, Рублёва и Хачанова?
— Нет, – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Чемпиона ТБШ можно ждать десятилетиями». Закончится ли кризис в мужском теннисе России?
Эксклюзив
«Чемпиона ТБШ можно ждать десятилетиями». Закончится ли кризис в мужском теннисе России?