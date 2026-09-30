Кафельников — о прорыве в мужском российском теннисе: можно ждать десятилетиями

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что возвращения российского мужского тенниса на лидирующие позиции можно ждать десятилетиями.

— Что надо сделать, чтобы российский мужской теннис вернулся на лидирующие позиции?

— В данной ситуации ничего не сделать. Теперь ждать можно десятилетиями, когда наш теннис вернётся на прежние позиции 1990-2010-х. Это можно ждать десятилетиями, если вообще дождёмся.

— Есть ли у кого-то сегодня перспектива выйти на уровень Медведева, Рублёва и Хачанова?

— Нет, – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.