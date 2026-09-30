«Один из самых сложных соперников». Ник Кирьос — о матчах со Стефаносом Циципасом

Бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, с какими сложностями сталкивался во время матчей с греком Стефаносом Циципасом.

«Невероятно хорошая первая подача и первый форхенд. Определенно, он уверенный в себе игрок. Когда выходил против него на корт, он был одним из самых сложных соперников. Его бэкхенд определенно слабее, особенно в ответных ударах, но он отлично перемещается по корту благодаря своим габаритам и великолепным рукам. Многое даётся ему немного легче, чем большинству игроков. Невероятный в нападении и наиболее опасен, когда диктует ход игры», – написал Кирьос в одной из социальных сетей.

Кирьос и Циципас провели пять очных встреч в рамках турниров АТР-тура. Австралиец ведёт со счётом 4-1. В последний раз теннисисты играли друг с другом в 2022 году в третьем круге Уимблдона, победу одержал Кирьос со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).