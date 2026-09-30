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Вихлянцева дала совет, как мужскому российскому теннису выйти из кризиса

Вихлянцева дала совет, как мужскому российскому теннису выйти из кризиса
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева считает, что советы от бывших теннисистов нынешним игрокам помогли бы мужскому российскому теннису выйти из кризиса.

— Что может помочь нашим мальчикам преодолеть эти трудности и прийти на замену Медведеву/Хачанову/Рублёву?
— Я слышала, когда Елена Веснина, Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов высказались: когда кто-то из наших юниоров выигрывает крупные трофеи, те же турниры «Большого шлема», у нас появляется экстраповышенное внимание к этому результату. В Америке, например, молодые чувствуют, что у них выше конкуренция, и нет времени расслабляться, а у нас как будто этого не хватает.

Ещё я смотрела одно из интервью Джоковича, он рассказывал, почему есть игроки, например, которые могут подойти и в раздевалке что-то спросить. У нас есть Кафельников, Сафин, Давыденко, Турсунов, Андреев, Куницын. Я думаю, если кто-то из наших юниоров будет задаваться вопросами, то советы бывших теннисистов будут ценными для них. Важно, чтобы кто-то из чемпионов, кто уже прошёл этот путь, давали советы подрастающему поколению, потому что очень сложно всё вместе скоординировать. Есть родители, спонсоры.

Помню, в своё время, когда меня включили в экспериментальную сборную Российской Федерации, подключали Динару Сафину, и для меня это было очень ценно. Динара могла давать какие-то советы про турниры, приходила на матчи. И это может помочь развитию наших юниоров, — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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