Каролина Плишкова досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова приняла решение завершить выступления в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем.

«После всего, через что моему телу пришлось пройти в последние месяцы, есть несколько небольших проблем, которые требуют времени для полного восстановления. Ничего серьёзного, но сейчас разумнее дать организму необходимое время, вместо того чтобы форсировать события.

Конечно, я разочарована тем, что пропущу последние турниры года. Надеюсь увидеть всех своих азиатских болельщиков в следующий раз. Спасибо за всю поддержку в этом году. До скорой встречи!» — написала Плишкова в социальной сети.

В данный момент теннисистка занимает 51-ю строчку в рейтинге WTA.