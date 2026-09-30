«Рад, что нахожусь в числе претендентов». Зверев — о борьбе за первую строчку рейтинга АТР

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о борьбе за первую строчку рейтинга АТР.

– Борьба за первое место в рейтинге продолжается по мере приближения к концу сезона. Насколько вы сейчас об этом думаете? Насколько это является для вас целью?

– Думаю, это цель любого игрока. В начале сезона все ожидали, что борьба развернётся между Карлосом и Янником, поэтому я очень рад, что нахожусь в числе претендентов на первое место (улыбается).

Конечно, я об этом думаю. Но, опять же, кажется, я уже столько раз говорил об этом в этом году: единственное, что я могу контролировать, — это качественно играть в теннис, хорошо выступать на корте, стараться чувствовать себя на нём комфортно и делать всё возможное, чтобы подготовиться к хорошей игре. Всё остальное встанет на свои места. Есть вещи, которые зависят от меня, а есть те, которые от меня не зависят.

Так что я просто постараюсь сосредоточиться на победах в тех матчах, которые мне предстоит сыграть, – сказал Зверев на пресс-конференции турнира в Пекине.