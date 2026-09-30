«Нужно идти до конца». Патрик Муратоглу поделился, что изменил бы в Кубке Лэйвера

Известный тренер Патрик Муратоглу высказался о Кубке Лэйвера и отметил, что, на его взгляд, организаторам турнира стоит переосмыслить систему подсчёта очков. В этом году команда Европы победила команду Мира со счётом 13-5.

«Мне нравится в Кубке Лэйвера почти всё. Почти всё. Я считаю, что это потрясающий турнир. Во-первых, там выступают игроки топ-уровня. Во-вторых, это соревнование, которое сильно отличается от других, и, думаю, для болельщиков это тоже отличное мероприятие.

Профессиональный теннисист весь сезон проводит в туре практически в одиночку. Это единственный момент, когда можно почувствовать, что ты играешь за команду и вместе с командой. Игрокам это нравится. Благодаря формату происходит так много взаимодействия: теннисисты разговаривают друг с другом во время матчей, и мы слышим, что они говорят.

На корте много подсказок от тренеров. Да, это современный формат, однако при этом мы объединяем историю тенниса. Когда рядом оказываются представители столь разных поколений — от Рода Лэйвера, Янника Ноа и Андре Агасси до, конечно, Роджера Федерера и нынешнее поколение. Это здорово. Мы говорим, что хотим привнести в теннис нечто более современное, но при этом уважаем традиции. Именно в этом заключается посыл, и мне это нравится.

Единственное, о чём я сожалею, хотя это и не влияет на качество самого продукта, — система подсчёта очков. Была предпринята попытка сделать так, чтобы матчи не затягивались, однако я бы пошёл гораздо дальше. Я полностью переосмыслил бы систему счёта. Когда ты предлагаешь настолько современный взгляд на теннис, нужно идти до конца: нельзя останавливаться на полпути. Но в целом этот формат потрясающий», — сказал Муратоглу в одной из социальных сетей.