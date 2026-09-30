Определилась соперница Арины Соболенко по стартовому матчу на «тысячнике» в Пекине

94-я ракетка мира мексиканская теннисистка Рената Сарасуа вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, обыграв в стартовом матче венгерку Анну Бондарь (64-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Рената Сарасуа не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных.