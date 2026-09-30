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Анна Бондарь — Рената Сарасуа, результат матча 30 сентября 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Пекине

Определилась соперница Арины Соболенко по стартовому матчу на «тысячнике» в Пекине
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94-я ракетка мира мексиканская теннисистка Рената Сарасуа вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, обыграв в стартовом матче венгерку Анну Бондарь (64-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2026, среда. 16:25 МСК
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Рената Сарасуа не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных.