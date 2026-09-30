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Турнир АТР-500 в Пекине: результаты матчей 30 сентября

Турнир АТР-500 в Пекине: результаты матчей 30 сентября
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Сегодня, 30 сентября, в Пекине, Китай, состоялись матчи первого круга турнира АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. АТР-500. Турнир в Пекине, Китай. Результаты матчей 30 сентября:

Карен Хачанов (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – 6:3, 6:3;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:1, 6:4;

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – 2:6, 7:5, 4:6;

Чжан Чжичжэнь (Китай, WC) – Артюр Жа (Франция, Q) – 4:6, 3:6;

Нуну Боржеш (Португалия) – Новак Джокович (Сербия, 6) – 3:6, 6:7 (2:7).

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 6 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который не принимает участия в розыгрыше соревнования этого года.

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Календарь турнира в Пекине
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