Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в Пекине, Китай, прошли матчи первого круга турнира WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. WTA-1000. Турнир в Пекине, Китай. Результаты матчей 30 сентября:

Джаниче Чен (Индонезия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 7:5, 6:4;

Майя Джойнт (Австралия) – Синья Краус (Австрия) – 3:6, 6:3, 5:7;

Кэти Макнелли (США) – Даяна Ястремская (Украина, LD) – 3:6, 4:6;

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Лилли Таггер (Австрия) – 6:4, 6:2;

Дарья Видьманова (Чехия) – Мария Тимофеева (Узбекистан) – 3:6, 3:6;

Есинь Ма (Китай, LL) – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 7:6 (7:2), 3:6, 2:6;

Виктория Голубич (Швейцария) – Эльвина Калиева (США, LL) – 6:3, 6:1;

Дарья Снигур (Украина) – Катажина Кава (Польша, Q) – 3:6, 6:4, 7:5;

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Талия Гибсон (Австралия) – 6:1, 6:4;

Мэддисон Инглис (Австралия, Q) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:4, 6:4;

Чжосюань Бай (Китай, Q) – Линда Фрухвиртова (Чехия, LL) – 2:6, 3:6;

Александра Олейникова (Украина) – Юань Юэ (Китай, WC) – 2:6, 3:6;

Тайла Престон (Австралия) – Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 7:6 (7:4);

Маи Хонтама (Япония, Q) – Кэти Бултер (Великобритания) – 3:6, 4:6;

Эльза Жакемо (Франция, Q) – Магдалена Френх (Польша) – 5:7, 6:3, 4:6;

Анна Бондарь (Венгрия) – Рената Сарасуа (Мексика) – 6:7 (4:7), 3:6.