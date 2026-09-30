Джокович — о победе над Боржешем: хорошая подача действительно облегчает жизнь

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, за счёт чего ему удалось справиться с проблемами в игре в матче первого круга турнира АТР-500 в Пекине, Китай с португальцем Нуну Боржешем (6:3, 7:6 (7:2)).

– В первом сете вы столкнулись с некоторыми проблемами на своей подаче. Затем, как это часто бывает, вам удалось прибавить. Вы также повысили уровень игры на тай-брейке.