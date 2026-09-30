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Джокович — о победе над Боржешем: хорошая подача действительно облегчает жизнь

Джокович — о победе над Боржешем: хорошая подача действительно облегчает жизнь
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, за счёт чего ему удалось справиться с проблемами в игре в матче первого круга турнира АТР-500 в Пекине, Китай с португальцем Нуну Боржешем (6:3, 7:6 (7:2)).

Пекин (м). 1-й круг
30 сентября 2026, среда. 14:10 МСК
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– В первом сете вы столкнулись с некоторыми проблемами на своей подаче. Затем, как это часто бывает, вам удалось прибавить. Вы также повысили уровень игры на тай-брейке.